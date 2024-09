La bonne humeur était au rendez‐vous lors du passage de la Team Europe en confé­rence de presse avant le début de la septième édition de la Laver Cup.

Et lors­qu’un jour­na­liste a décidé d’in­ter­roger Grigor Dimitrov sur son petit strip‐tease lors d’une exhi­bi­tion avec Novak Djokovic en début de semaine, Alexander Zverev s’est un peu lâché. Extraits.

Question : « Grigor, nous avons tous vu les bonnes et folles images de ton match contre Novak. Les fans peuvent‐ils s’at­tendre au même spec­tacle, au même strip‐tease et à tout le reste ?

GRIGOR DIMITROV : J’espérais que vous n’al­liez pas en parler. (Rires) Je laisse les garçons décider de cela, de ce qu’ils veulent que je fasse. Non, nous avons passé un bon moment avec Novak.

ALEXANDER ZVEREV : Si nous gagnons, Grigor se met à poil, juste pour les fans fémi­nines. Et pour Bjorn (rires).

GRIGOR DIMITROV : Sans le maillot, c’est bien (sourire). »