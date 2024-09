Présent cette semaine à Berlin pour la septième édition de la Laver Cup même s’il se fait pour l’ins­tant discret, Yannick Noah va remplacer à partir de 2025 Bjorn Borg en tant que capi­taine de la Team Europe.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi, Daniil Medvedev a visi­ble­ment hâte de rencontre le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros.

« Avoir Yannick Noah comme capi­taine va être inté­res­sant. Je ne le connais pas plus que cela dans la vie de tous les jours. Ça va être marrant de discuter avec lui et de partager des expé­riences l’année prochaine. Je ne l’ai pas vu encore mais je sais qu’il est présent cette semaine. Je sais que c’est un cham­pion. J’ai entendu dire qu’il était très facile à vivre et chaleu­reux, et c’est quelque chose que j’aime bien chez les gens. Donc on verra si nous arri­vons à nous connecter ou pas, car chacun est différent. »