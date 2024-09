Dans le dernier épisode de son podcast « Served with Andy Roddick », l’an­cien numéro 1 mondial a raconté le moment où il a croisé Jannik Sinner avant sa finale de l’US Open contre Taylor Fritz dimanche dernier.

« J’ai dit bonjour à Sinner parce que je l’ai croisé dans les vestiaires avant la finale de l’US Open. Darren Cahill et Andre Agassi étaient là et à ce moment‐là, j’au­rais eu l’air d’un con si je ne les avais pas tous salués. Je n’avais jamais rencontré Jannik Sinner de ma vie. Je ne connais pas beau­coup de joueurs parce que je ne me déplace pas souvent sur les tour­nois. J’ai dit bonjour rapi­de­ment et je me suis éloigné parce que ma plus crainte est d’être sur le chemin de quel­qu’un qui se prépare pour un match. À part Roger Federer, je n’avais jamais vu une personne aussi détendue avant une finale de Grand Chelem. On a l’im­pres­sion qu’il a une confiance tran­quille dans sa façon de faire les choses. »