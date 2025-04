Interrogé à s’ex­primer sur la propo­si­tion de Toni Nadal qui veut changer la taille de la raquette, Patrick Mouratoglou a estimé qu’il y a d’autres solu­tions pour rendre le jeu plus attrayant.

« Le tennis souffre du fait qu’il y a trop d’aces, de services gagnants. Je ne pense pas qu’une raquette plus petite soit une bonne idée parce qu’elle va nuire au jeu. Ce qui résout le problème, c’est de n’avoir qu’un seul service. Je pense que ce que nous avons fait à l’UTS, n’avoir qu’un seul service au lieu de deux, résout le problème.Nous avons beau­coup plus d’échanges, beau­coup moins d’aces et de services gagnants, et c’est ce que nous voulons. Nous voulons plus de rallyes et moins de… boom, service, gagnant, ace, retour manqué… nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des échanges. Avoir un ace de temps en temps, c’est bien, mais pas trop »