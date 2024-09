Holger Rune n’en finit plus d’empiler les coachs ces deux dernières années : Lars Christensen, Patrick Mouratoglou (à deux reprises), Boris Becker ou encore Severin Luthi.

Entraîné par son compa­triote, Kenneth Carlsen, depuis le départ du coach trico­lore en juillet dernier, le Danois a décidé d’embaucher un nouveau spécia­liste mais cette fois de façon tempo­raire (seule­ment pour la tournée asia­tique) en atten­dant que Carlsen revienne de vacances.

Il s’agit en effet de Benjamin Ebrahimzadeh, qui a égale­ment travaillé avec Angelique Kerber, Victoria Azarenka, Dominic Thiem ou encore Stan Wawrinka, comme l’a confié l’ac­tuel 14e joueur mondial pour le média danois Sport TV2.

« Après une période mouve­mentée depuis Wimbledon, avec six semaines supplé­men­taires aux États‐Unis en plus de ce qui était initia­le­ment prévu, Kenneth Carlsen est au Danemark et prend des vacances. Si vous voulez rester au top en tant qu’en­traî­neur, vous devez prendre des congés. Je me suis entraîné avec Benjamin à Monaco avant mon séjour au Danemark. Ce fut un bon entraî­ne­ment, au cours duquel nous avons travaillé de manière ciblée sur certains aspects de mon jeu qui m’ont posé des problèmes ces derniers mois. J’ai main­te­nant hâte de me lancer dans la bataille et de tester ce sur quoi j’ai travaillé. Je suis opti­miste et je crois que je peux bien terminer l’année et j’es­père qu’un bon sprint final sera suffi­sant pour me quali­fier pour les ATP Finals à Turin. »