Adrian Mannarino (35 ans), entré dans le top 20 ATP ce lundi pour la première fois de sa carrière, s’est confié chez L’Equipe quant au rêve d’in­té­grer un jour le top 10 mondial.

Pour le le moment, le numéro 1 fran­çais préfère rester pragmatique.

« Honnêtement, je ne pense pas. Il faut être réaliste, j’ai l’im­pres­sion que les 10–15 premiers joueurs ont quelque chose en plus. Certains se déplacent plus vite que moi, d’autres voient mieux le jeu, d’autres servent comme des ânes… Là, par exemple, je viens de jouer deux mecs qui servent à 210 ou 220 km/h, alors que moi, ­j’at­teins péni­ble­ment 185 km/h en m’ar­ra­chant l’épaule. C’est un ­autre tennis. Bien sûr, je vais conti­nuer à m’ac­cro­cher, et si une petite brèche s’ouvre et que je peux ­encore monter, tant mieux. Mais pour l’ins­tant, j’ai l’im­pres­sion que mon plafond se situe au‐delà de la 15e place. »