Finaliste dd l’Open d’Australie en 2023, Elena Rybakina avait commencé le tournoi sur le court numéro 13 de Melbourne Park, contre l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (54e). Ce choix des orga­ni­sa­teurs avait été consi­déré comme un manque de respect pour la lauréate de Wimbledon 2022 (alors 22e à l’époque, les points de ce Wimbledon n’ayant pas été attribués).

Après sa victoire écla­tante contre Aryna Sabalenka en finale du tournoi de Brisbane dimanche, la numéro 3 mondiale a de nouveau été inter­rogée sur cette petite polémique.

« Maintenant, je ne me préoc­cupe plus vrai­ment de savoir sur quel court je vais jouer. J’essaie juste de me concen­trer sur mon jeu et d’aller si loin dans le tournoi que je jouerai toujours sur le court central. Mais j’es­père quand même que je vais commencer sur un grand court cette année. Bien sûr que j’étais un peu contra­riée par le fait de jouer sur ce court. »

Pour rappel, l’Open d’Australie aura lieu du 14 au 28 janvier.