Nos confrères du Nieuwsblad en Belgique ont cuisiné l’ex-coach de Kim Clijsters sur les sujets d’actualité qui ont fait la saison 2020 et ceux qui agiteront logiquement 2021. Marc est plutôt précis dans ses analyses. On sent qu’il n’a pas vraiment coupé avec le circuit. Sur Roger Federer, il avoue avoir été surpris par sa dernière décision : »Je m’attendais à ce que Roger Federer puisse revenir sur l’Open d’Australie car le tournoi avait été repoussé. Il s’entraînait déjà dur à Dubaï – mais apparemment, son genou n’a pas suffisamment récupéré. Il voudra probablement avoir une autre chance à Wimbledon, aux Jeux olympiques ou à l’US Open l’été prochain. Federer – comme Jimmy Connors dans le passé – continuerait-il à jouer à plus de 40 ans jusqu’à ce que les choses ne fonctionnent plus vraiment ? Je ne sais pas mais son amour pour le sport l’honore. Je ne le vois plus gagner un 21e titre du Grand Chelem. À 39 ans, il est quand même absent depuis plus d’un an. Cette occasion manquée lors de la finale de Wimbledon de 2019 – alors qu’il n’a pas pu convertir deux ballons de match contre Djokovic – continuera de le hanter longtemps, tout sa vie même »