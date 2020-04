Dans notre numéro 9 de GrandChelem devenu WeLoveTennis Magazine, nous avions consacré un dossier sur l’idée que la vie nous propose soit d’être du style de Roger Federer soit de celui de Rafael Nadal. Pour comprendre aussi l’influence de ces deux champions auprès des enfants, nous avions interviewé Marcel Ruffo, pédopsychiatre reconnu. A l’époque, on est en septembre 2008, il avait déjà perçu tout le potentiel d’un certain Novak Djokovic.

La question

En voyant plus loin que le duel Nadal/ Federer. Il y a un ou des joueurs qui peuvent « draguer » les enfants ?

« Je trouve Djokovic très intéressant. Il est capable de mots d’esprit, de sourires. C’est vraiment l’enfant espiègle. On a l’impression qu’il est encore dans « Un jour, je deviendrai grand » alors qu’il l’est déjà. Si on continue, Andy Roddick a beaucoup de charisme pour les enfants. Roddick c’est l’Américain qui peut gagner à tout moment. Le symbole de la puissance américaine. Un joueur comme Marcos Baghdatis plait aussi aux jeunes. Marcos c’est Ulysse. Celui qui vient d’une île lointaine et qui débarque. Le marin d’Ulysse qui fait du tennis. »