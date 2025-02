Présent sur la plateau de Sky Sport en Italie, le prépa­ra­teur physique du numéro 1 mondial qui a travaillé aupa­ra­vant avec Novak Djokovic a expliqué qu’au final derrière une mauvaise nouvelle il y en avait toujours une qui était posi­tive. C’est le cas pour Sinner qui a donc du temps pour améliorer certaines choses qu’il est impos­sible de réaliser lors d’une saison « classique ».

#Panichi : « Having such a long period allows us to work on certain aspects that we want to improve. […] From a moti­va­tional point of view, it is an impor­tant boost to know that we have so much time to improve […] »



⌛️🦊👊



Via @SkySport & @meloccaros pic.twitter.com/nTdC8L4jqt