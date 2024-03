Victime d’une rupture d’un liga­ment de la cheville lors du Masters 1000 de Miami, Andy Murray, qui pour­rait être écarté des courts entre trois et quatre mois, a malgré tout tenu à affi­cher son opti­misme sur les réseaux sociaux concer­nant la suite de sa saison et une éven­tuelle parti­ci­pa­tion à Wimbledon, qui pour­rait être le dernier tournoi de sa carrière.

Un opti­misme que ne partage pas la légende Martina Navratilova qui s’est exprimée sur cette terrible nouvelle sur le plateau de Sky Sports.

« J’ai déjà eu des entorses à la cheville, mais je ne me suis jamais déchiré un liga­ment. Cela va prendre du temps. Le temps ne joue pas en sa faveur. Ce n’est pas bon signe. Je ne sais pas comment on peut récu­pérer suffi­sam­ment bien pour se sentir stable et ne pas blesser d’autres parties du corps. C’est tragique et il a traversé tant d’épreuves. Je lui souhaite le meilleur, mais ça ne se présente pas bien. »