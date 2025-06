Invité à s’ex­primer sur les deux meilleurs joueurs du monde actuels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, égale­ment grands favoris pour Wimbledon, Mats Wilander, consul­tant pour TNT Sports, a encensé les deux rivaux.

« Alcaraz et Sinner sont en train d’amener le tennis dans une direc­tion où il n’a jamais été aupa­ra­vant, et il ne reviendra pas. Le prochain athlète qui jouera au tennis dans 10 ans devra être un meilleur athlète que ces gars‐là aujourd’hui et avoir une meilleure tech­nique parce que c’est la direc­tion que Sinner et Alcaraz sont en train de prendre sur toutes les surfaces. C’est incroyable. Je pense qu’il faut commencer à comprendre que nous avons devant nous quel­qu’un qui pour­rait devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et ce que j’ap­précie aussi beau­coup, c’est la façon dont ils appré­hendent notre jeu. »