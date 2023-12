Matteo Berrettini et les pépins physiques, nouvel acte.

Après une saison 2023 forte­ment perturbée par ses deux bles­sures aux abdo­mi­naux et à la cheville, l’Italien, redes­cendu au 92e rang mondial et qui avait préféré faire l’im­passe sur la fin d’année afin de préparer du mieux possible 2024, vient de connaître un nouveau coup dur.

En effet, selon Sky Sports, l’Italien souf­fri­rait d’un problème au pied ce qui « mena­ce­rait forte­ment » sa parti­ci­pa­tion au premier tournoi de la saison, sur l’ATP 250 de Brisbane (du 31 décembre au 7 janvier).

🚨 PROBLEMI PER BERRETTINI 🚨



« Un problema al piede sta condi­zio­nando l’av­vi­ci­na­mento di Matteo Berrettini alla nuova stagione » – si legge su @SkySport 🤕



Sempre secondo Sky, la presenza di Berrettini a Brisbane – dove dispu­te­rebbe le quali­fi­ca­zioni – è a forte rischio 😥 pic.twitter.com/rNadAtHAjv — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 20, 2023

Espérons pour le fina­liste de l’édi­tion 2021 de Wimbledon que cette nouvelle bles­sure ne soit pas trop grave et qu’il pourra malgré tout s’ali­gner sur l’Open d’Australie prévu du 16 au 29 janvier 2024.