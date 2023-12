L’ère des joueurs en acti­vité deve­nant direc­teurs de tournoi est en train de prendre une nouvelle ampleur sur le circuit ATP.

Après Feliciano Lopez, retraité depuis le mois de juin dernier, qui était en même temps joueur et direc­teur du Masters 1000 de Madrid, c’est au tour de Jamie Murray de cumuler deux activités.

En effet, le frère d’Andy, 16e joueur mondial en double, est le nouveau direc­teur de l’ATP 500 du Queen’s.

Jamie Murray, qui n’est pas un novice dans l’or­ga­ni­sa­tion d’évè­ne­ment, a réagi à cette nomi­na­tion sur le site de la fédé­ra­tion britan­nique de tennis : « C’est un véri­table honneur de rece­voir cette oppor­tu­nité de la part de la LTA, de travailler sur un tournoi aussi pres­ti­gieux et apprécié. Comme la plupart des gens le savent, j’ai un réel intérêt pour le côté événe­men­tiel de l’en­tre­prise, ayant débuté en tant que direc­teur du tournoi du Murray Trophy et ayant plus récem­ment orga­nisé la Battle of the Brits afin d’as­surer la meilleure expé­rience possible aux joueurs et aux fans qui y participent. »