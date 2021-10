Dans la remar­quable inter­view publiée par la Nacion, Leonardo Mayer aborde forcé­ment le sujet à la mode du moment, la fameuse santé mentale.

Il révèle une anec­dote qui en dit long sur ce qu’il a enduré en silence : « J’ai vu le docu­men­taire de Mardy Fish et je me suis vu. Souvent, le joueur de tennis, à cause de l’en­vi­ron­ne­ment, doit être une machine et un robot, mais nous sommes des êtres humains normaux. Comme tout le monde, j’aime aller me promener ou faire n’im­porte quoi. Mais au tennis, vous entrez dans une véri­table bulle. Certains le supportent plus long­temps, cela dépend de la person­na­lité. Le cas de Federer, 40 ans, n’est pas fina­le­ment incroyable à cause de sa façon de jouer, mais surtout parce qu’il a su gérer toute cette pres­sion pendant autant d’an­nées. C’est ce qu’il y a de plus remar­quable chez ces cham­pions. Federer, Nadal, et Djokovic, ont eux aussi des moments où ils se sentent mal mais ils ont la capa­cité de pouvoir gérer mieux que d’autres cette situation »