On ne va pas ici mini­miser le succès d’Adrian Mannarino face à Andrey Rublev mais il faut bien recon­naître que le plan­ning du Russe lors de cette saison 2021 est gargantuesque.

Si son compa­triote Daniil Medvedev a fait l’im­passe sur Moscou alors que cela ne pouvait que lui tenir à coeur de jouer chez lui, Andrey n’a pas fait ce choix.

Après sa perfor­mance ce mercredi, on se dit qu’il a eu forcé­ment tort d’au­tant que le sprint final va être très éprou­vant physi­que­ment et mentalement.

Déjà qualifié pour le Masters, Andrey doit y faire bonne figure et ne pas « traîner » les pattes comme la saison dernière où il était arrivé éreinté.

Si l’on analyse les statis­tiques, on s’aper­çoit forcé­ment qu’il figure parmi les joueurs qui ont le plus joué et donc le plus gagné. Avec 64 matchs joués pour 47 victoires, il est sur le podium derrière Tsitsipas (54/16) et..Norrie (47/20).

A un moment, Andrey dont le jeu est basé sur l’ex­plo­si­vité devrait forcé­ment penser à faire un break, autre­ment, il aura des regrets surtout quand il devra affronter les cadors du circuit.