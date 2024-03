Lors de sa confé­rence de presse après sa cinglante défaite face à Sinner, le joueur russe a été inter­rogé sur la périiode de disette de titres qu’il est entrain de vivre. En effet, la dernière fous qu’il a soulevé un trophées sur le tiur c’était en Mai pour le tournoi de Rome..

La réponse de Daniil a été limpide, comme d’habitude.

« J’ai parti­cipé à certaines finales et j’ai perdu contre Sinner, Djokovic, Alcaraz, et il est certain que je veux les battre et, disons, être meilleur qu’eux. Mais je n’y suis pas parvenu et je dois y travailler, que ce soit menta­le­ment ou sur le plan du tennis. Vous savez, par exemple, sur terre battue, je vais jouer à Monte‐Carlo, Rome, Madrid, Roland Garros. Il sera peut‐être diffi­cile d’y décro­cher un titre, mais vous savez, si je jouais dix tour­nois de 250 par an, j’ob­tien­drais proba­ble­ment quelques titres. Il ne faut jamais être trop confiant, mais je suis sûr que j’y arri­ve­rais, mais j’es­saie de jouer les meilleurs tour­nois du monde »