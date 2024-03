Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Holger Rune en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev s’est exprimé sur de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué l’in­ci­dent avec le Danois au filet, le carac­tère bien trempé de sa fille et l’avenir du tennis masculin, le Russe a été invité par un jour­na­liste à construire son joueur parfait parmi quatre critères. Et visi­ble­ment, il a tota­le­ment zappé un certain Novak Djokovic.

Question : « Parmi les joueurs que vous avez affrontés, quel est celui qui est le plus fort au service, en coup droit, en revers et au niveau du mental ? »

Daniil Medvedev : « Au service, je dirais Carlos, car je pense qu’il détient le record d’aces contre moi. J’ai joué contre lui une fois sur le gazon et je ne pouvais pas renvoyer une balle. C’est donc lui qu’il faut choisir. En coup droit, je choi­si­rais Roger (Federer). J’ai malheu­reu­se­ment joué contre lui alors que je n’étais pas au meilleur de ma forme, mais oui, je me souviens qu’en gros, dès que vous touchez son coup droit, vous êtes dans le pétrin. Le revers… Qui me pose le plus de problèmes sur le revers ? J’aime bien mon revers, alors j’aime bien jouer des revers croisés avec des gars. Alcaraz. À mon avis, Alcaraz a un très bon revers. Oui, alors allons‑y avec lui. Le mental, Rafa (Nadal). Rafa, c’est sûr. Il apporte de l’in­ten­sité, comme si vous étiez très fatigué pendant le match à cause de l’aura du match, et c’est sa téna­cité et c’est pour­quoi il est si bon. »