Daniil Medvedev n’aime pas qu’on lui dise ce qu’il doit faire, et visi­ble­ment, sa fille non plus.

De passage en confé­rence de presse après sa victoire ce jeudi face à Holger Rune en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Russe a notam­ment été inter­rogé sur le carac­tère déjà bien trempé de sa fille suite à une décla­ra­tion de sa femme disant qu’elle était la copie conforme de son père.

Toujours aussi bon client face à la presse, Daniil en a profité pour révéler ce qu’il desta­tait le plus au monde.

« La chose que je déteste le plus dans la vie, c’est quand quel­qu’un, et cela arrive même aux joueurs, dans les salons, parfois, ou un entraî­neur de la WTA, vient me voir pour me dire : ‘Tu dois aller au filet plus souvent.’ Je me dis : ‘C’est quoi ce bordel.’ C’est la chose que je déteste le plus dans la vie. C’est la même chose avec ma fille. Je veux vrai­ment être là pour mes enfants quand ils ont besoin d’aide, mais je ne veux pas être enva­his­sant. Ce qui se passe, c’est que lorsque je parle à ma fille, je lui dis : ‘Si tu as besoin d’aide, je suis là.’ Et elle est comme moi, elle ne veut pas d’aide. Si vous essayez de l’aider, elle se met à crier et dit : ‘Va‐t’en, je veux le faire moi‐même’. C’est donc bien ma person­na­lité. Et j’en suis fier (rires). »