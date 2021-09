Une nouvelle fois annulée en raison des restric­tions sani­taires strictes notam­ment en Chine, la tournée asia­tique commence à manquer à certains joueurs qui appré­cient les fans et les condi­tions de jeu.

C’est notam­ment le cas de Daniil Medvedev, titré à Tokyo en 2018 et Shanghai en 2019, comme il l’a exprimé lors d’une inter­view à la télé­vi­sion chinoise CGTN : « Oui, les fans chinois me manquent vrai­ment. Ils sont si gentils avec tout le monde, même s’ils préfèrent large­ment Federer (rires) », a lancé le Russe avant de revenir sur son sacre à Shanghai il y a deux ans. « C’était spécial. C’était un stade plein qui m’en­cou­ra­geait et c’était vrai­ment génial. J’aime beau­coup les tour­nois chinois, surtout celui de Shanghai. J’espère revenir là‐bas dès que possible. C’est tout ce que je peux dire. »