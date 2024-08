Dans le dernier épisode du podcast « The Sit‐Down », l’an­cien numéro 2 mondial Michael Chang a exprimé son admi­ra­tion ultime pour Novak Djokovic, vain­queur il y a quelques semaines de l’or olym­pique, le seul titre qui manquait à son palmarès.

« Je ne suis pas sûr que Novak va s’ar­rêter. En fait, je ne pense pas qu’il s’ar­rê­tera un jour. Ce qu’il a fait est abso­lu­ment incroyable. Absolument ahuris­sant, même ces derniers mois. Qu’il joue à Roland‐Garros, qu’il se fasse opérer immé­dia­te­ment après son dernier match là‐bas, puis qu’il aille jouer et qu’il atteigne la finale de Wimbledon, c’est une chose. Mais ensuite, revenir et battre Alcaraz, sur terre battue, aux Jeux olym­piques, à Roland‐Garros, je n’ai pas de mots pour décrire ça. C’est tout simple­ment incroyable, et il le fait à 37 ans. C’est tout simple­ment phénoménal. »