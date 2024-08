Mats Wilander, septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant star d’Eurosport, a pris la défense de Jannik Sinner, avan­tagé par les instances selon de nombreux joueurs du circuit.

« Je suis ravi que Jannik Sinner puisse conti­nuer de jouer. C’est un gars formi­dable. Et je suis convaincu à 100 % qu’il s’agit d’un acci­dent total de la part de Jannik et de son équipe. Mais chaque fois qu’une substance inter­dite se trouve dans la trousse d’un médecin ou d’un kiné, on peut se demander comment c’est arrivé. Pourquoi est‐ce si diffi­cile à décou­vrir ? Et c’est évidem­ment là que l’er­reur est commise, c’est là que les personnes qui sont en charge des joueurs doivent être plus prépa­rées, elles doivent lire davan­tage, elles doivent être ultra, ultra prudentes, parce qu’é­vi­dem­ment, cela peut détruire la carrière d’un joueur. »