John Millman a participé à une conversation avec Todd Woodbridge pour Tennis Australia et le 43e mondial a expliqué comment il procède pour garder la forme pendant cette suspension du circuit : « J’ai créé ma propre salle de sport et mon environnement pour faire de l’exercice à la maison. Grâce aux applications mobiles, je me connecte et je partage mes données avec d’autres athlètes australiens et ensemble, nous essayons de rester en forme. Une grande partir de mon jeu se base sur ma capacité physique et je ne veux pas la perdre, mais il est facile de la perdre quand on a été sans activité constante pendant un certain temps. »