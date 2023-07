Le « Big 3 », expres­sion pour parler du trio Nadal, Djokovic, Federer qui a dominé le circuit pendant près de deux décen­nies, revient en ce moment dans les débats lorsque l’on parle d’un autre joueur : Carlos Alcaraz. En effet, quasi­ment en même temps que Federer ait pris sa retraite en 2022 et que Nadal ait subi une longue période de bles­sure, Alcaraz s’est hissé au sommet en rempor­tant deux Grand Chelems à seule­ment 20 ans.

Depuis, beau­coup comparent Alcaraz au Big 3 et le mettent sur le même piédestal qu’eux. Patrick Mouratoglou, ancien entraî­neur de Serena Williams notam­ment, s’est confié sur ses réseaux sociaux et a partagé sa désap­pro­ba­tion à ce sujet.

« Big 3, nous parlons de Roger, Rafa, Novak. Les gars qui ont plus de 20 Grands Chelems. Donc, étiqueter quel­qu’un dans le Big 3 sur la tournée mascu­line, n’a aucun sens pour moi main­te­nant. Si vous regardez les matchs aujourd’hui, il y a Novak et Carlos. Daniil qui est très proche, il gagne beau­coup. Et tous les autres qui suivent. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas gagner un Grand Chelem, mais pour le moment, ils sont en dessous. Je n’aime pas l’idée du label Big 3 pour Alcaraz. Nous sommes à une époque diffé­rente. Il n’y a plus de Big 3 de toute façon. Il y a Novak, qui domine le jeu, puis Carlos arrive avec deux Grands Chelems à 20 ans et est dans une posi­tion incroyable tout en montrant des qualités incroyables. »