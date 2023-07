Si Dayana Yastremska a reçu une vraie correc­tion de la part de la jeune joueuse russe, Mira Andreeva (16 ans), au premier tour du WTA 250 de Lausanne, en Suisse, l’Ukrainienne est en colère contre elle, et ce n’est pas à cause de sa lourde défaite.

En effet, d’après un message posté par Yastremska sur ses réseaux sociaux, Andreeva aurait « liké » des photos sur la guerre entre la Russie et L’Ukraine dont certaines publi­ca­tions concer­nant certaines « atro­cités commises envers les Ukrainiens ».

« Je voulais poster sur une situa­tion récente en Suisse que je trouve diffi­ci­le­ment accep­table. Les instances du tennis restent malheu­reu­se­ment indif­fé­rentes aux atro­cités commises en Ukraine. Récemment, j’ai demandé que des sanc­tions soient prises contre Mira Andreeva pour avoir aimé les publi­ca­tions sur les réseaux sociaux qui concer­naient clai­re­ment les atro­cités commises contre les Ukrainiens, et la WTA a simple­ment indiqué qu’elle n’in­ter­vien­drait pas. Je suis contra­riée mais je reste déter­minée à me battre pour mon pays, ma famille et mes amis en Ukraine », a écrit l’ac­tuelle 145e mondiale.