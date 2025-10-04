Amanda Anisimova continue de faire des dégâts !

Pour son premier tournoi depuis sa finale perdue à l’US Open, l’Américaine jouera pour un nouveau titre à Pékin où elle a surclassé Cori Gauff en demies : 6–1, 6–2.

« Quand je ne me sens pas au mieux de ma forme physique, je joue plus libre­ment parce que je me libère de la pres­sion. Je me surprends moi‐même, j’ai l’im­pres­sion de m’amé­liorer beau­coup en tant que joueuse de tennis. Les résul­tats que j’ai obtenus cette année sont le fruit d’un travail acharné et je souhaite terminer la saison de la meilleure façon possible. Ce n’est pas facile, car l’année est très longue, mais j’ai beau­coup confiance en moi », a déclaré la 4e joueuse mondiale dans des propos rapportés par Punto de Break.

📊 Amanda Anisimova 🇺🇸 a remporté autant de matchs face au Top 10 en 2025 que depuis le début de sa carrière :

✅ Badosa (N°10)

✅ Andreeva (N°6)

✅ Navarro (N°10)

✅ Zheng (N°5)

✅ Sabalenka (N°1)

✅ Swiatek (N°2)

✅ Paolini (N°8)

✅ Gauff (N°3)pic.twitter.com/p9E8rqUFRG — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 4, 2025

En finale, elle affron­tera Jessica Pegula ou Linda Noskova.