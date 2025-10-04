AccueilWTAWTA - PékinAnisimova, après avoir écrasé Coco Gauff : "Quand je ne me sens...
WTA - Pékin

Anisimova, après avoir écrasé Coco Gauff : « Quand je ne me sens pas au mieux de ma forme physique, je joue plus libre­ment. Je me surprends moi‐même »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

56
Screenshot

Amanda Anisimova continue de faire des dégâts !

Pour son premier tournoi depuis sa finale perdue à l’US Open, l’Américaine jouera pour un nouveau titre à Pékin où elle a surclassé Cori Gauff en demies : 6–1, 6–2.

« Quand je ne me sens pas au mieux de ma forme physique, je joue plus libre­ment parce que je me libère de la pres­sion. Je me surprends moi‐même, j’ai l’im­pres­sion de m’amé­liorer beau­coup en tant que joueuse de tennis. Les résul­tats que j’ai obtenus cette année sont le fruit d’un travail acharné et je souhaite terminer la saison de la meilleure façon possible. Ce n’est pas facile, car l’année est très longue, mais j’ai beau­coup confiance en moi », a déclaré la 4e joueuse mondiale dans des propos rapportés par Punto de Break.

En finale, elle affron­tera Jessica Pegula ou Linda Noskova. 

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 14:12

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.