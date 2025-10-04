Forfait de dernière minute pour le Masters 1000 de Shanghai et absent depuis le 14 septembre dernier, Stefanos Tsitsipas pourra‐t‐il participer à l’exhibition en Arabie Saoudite mi‐octobre, où il a été appelé pour remplacer Jack Draper aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz ?
« Tsitsipas continue de souffrir de problèmes de dos et ne participera pas non plus au tournoi de Shanghai. Il priera pour que tout soit réglé en une semaine, car le Six Kings Slam lui assure un million et demi rien qu’en y participant. Il jouerait le 15 octobre contre Sinner. S’il est en état de jouer… », fait remarquer le journaliste José Moron.
Tsitsipas sigue lidiando con sus problemas de espalda y tampoco competirá en Shanghai.— José Morón (@jmgmoron) October 4, 2025
Estará rezando para que se le pase todo en una semana, ya que en la Six Kings Slam le aseguran un millón y medio solo por ir.
Jugaría el día 15 ante Sinner. Si es que está para jugar. https://t.co/sQ1BHrOLpR
La course contre la montre est lancée !
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 13:40