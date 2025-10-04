AccueilATPATP - ShanghaiTsitsipas dans une course contre la montre pour le million d'euros !
Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Forfait de dernière minute pour le Masters 1000 de Shanghai et absent depuis le 14 septembre dernier, Stefanos Tsitsipas pourra‐t‐il parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite mi‐octobre, où il a été appelé pour remplacer Jack Draper aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz ? 

« Tsitsipas continue de souf­frir de problèmes de dos et ne parti­ci­pera pas non plus au tournoi de Shanghai. Il priera pour que tout soit réglé en une semaine, car le Six Kings Slam lui assure un million et demi rien qu’en y parti­ci­pant. Il joue­rait le 15 octobre contre Sinner. S’il est en état de jouer… », fait remar­quer le jour­na­liste José Moron. 

La course contre la montre est lancée !

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 13:40

