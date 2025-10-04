Forfait de dernière minute pour le Masters 1000 de Shanghai et absent depuis le 14 septembre dernier, Stefanos Tsitsipas pourra‐t‐il parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite mi‐octobre, où il a été appelé pour remplacer Jack Draper aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz ?

« Tsitsipas continue de souf­frir de problèmes de dos et ne parti­ci­pera pas non plus au tournoi de Shanghai. Il priera pour que tout soit réglé en une semaine, car le Six Kings Slam lui assure un million et demi rien qu’en y parti­ci­pant. Il joue­rait le 15 octobre contre Sinner. S’il est en état de jouer… », fait remar­quer le jour­na­liste José Moron.

Tsitsipas sigue lidiando con sus problemas de espalda y tampoco compe­tirá en Shanghai.



Estará rezando para que se le pase todo en una semana, ya que en la Six Kings Slam le aseguran un millón y medio solo por ir.



Jugaría el día 15 ante Sinner. Si es que está para jugar. https://t.co/sQ1BHrOLpR — José Morón (@jmgmoron) October 4, 2025

La course contre la montre est lancée !