Sacré à Pékin mercredi, Jannik Sinner a réussi son son entrée en lice au deuxième tour à Shanghai, où il va tenter de défendre son titre. Il a battu l’Allemand Daniel Altmaier (49e mondial) en deux sets (6−3, 6–3), dans une partie moins facile que le score ne le laisse penser.
« Je savais avant le match que ce serait très difficile. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’adapter ici. Cela rend la victoire encore plus spéciale, non ? Chaque jour, chaque adversaire est très difficile. C’est un énorme défi. Je suis très heureux d’avoir réussi aujourd’hui. J’espère pouvoir élever mon niveau demain. Je suis très très heureux d’être de retour. J’ai de très bons souvenirs. Voyons ce qui va se passer », a déclaré le numéro 2 mondial lors de l’interview sur le court.
Pour une place en huitièmes de finale, l’Italien affrontera Tallon Griekspoor (31e mondial).
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 14:51