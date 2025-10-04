Sacré à Pékin mercredi, Jannik Sinner a réussi son son entrée en lice au deuxième tour à Shanghai, où il va tenter de défendre son titre. Il a battu l’Allemand Daniel Altmaier (49e mondial) en deux sets (6−3, 6–3), dans une partie moins facile que le score ne le laisse penser.

« Je savais avant le match que ce serait très diffi­cile. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour m’adapter ici. Cela rend la victoire encore plus spéciale, non ? Chaque jour, chaque adver­saire est très diffi­cile. C’est un énorme défi. Je suis très heureux d’avoir réussi aujourd’hui. J’espère pouvoir élever mon niveau demain. Je suis très très heureux d’être de retour. J’ai de très bons souve­nirs. Voyons ce qui va se passer », a déclaré le numéro 2 mondial lors de l’in­ter­view sur le court.

Jannik Sinner after beating Altmaier to get 7th conse­cu­tive win in Shanghai



Pour une place en huitièmes de finale, l’Italien affron­tera Tallon Griekspoor (31e mondial).