Actuelle 5e joueuse mondiale et auteur d’une très belle saison à seule­ment 18 ans, Mirra Andreeva s’est quali­fiée pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin après une victoire tran­quille face à la locale, Zhu (6−2, 6–2).

Lors de son passage en confé­rence de presse, la protégée de Conchita Martinez a évoqué son chan­ge­ment de menta­lité par rapport à la saison précédente.

« J’ai gagné en matu­rité. Je n’es­saie pas de quitter le court plus tôt juste parce que je veux rentrer chez moi. Par exemple, je veux faire la presse, prendre mon temps pour déjeuner, prendre mon temps pour me soigner. Je fais tout ce que je fais. Je prends mon temps. Je ne me préci­pite pas pour rentrer chez moi et regarder Netflix. Je veux juste être une profes­sion­nelle et faire tout ce que j’ai à faire ici. Après, je pourrai me détendre et faire ce que je fais en dehors du court. Je peux aussi dire que mon état d’es­prit a changé par rapport à l’année dernière. Je n’avais qu’un seul objectif en tête : être dans le top 20. Je l’ai fait. Après, je me suis dit : « Je suis dans le top 20, et main­te­nant ? » Après, j’étais un peu perdue. Je peux aussi dire que ma condi­tion physique s’est améliorée. Nous avons bien travaillé sur tous ces petits aspects et je constate des progrès, ce qui me motive énor­mé­ment à conti­nuer à travailler. C’est ce que nous allons faire. J’espère que je pourrai m’amé­liorer encore plus. »