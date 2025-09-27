Actuelle 5e joueuse mondiale et auteur d’une très belle saison à seulement 18 ans, Mirra Andreeva s’est qualifiée pour le troisième tour du WTA 1000 de Pékin après une victoire tranquille face à la locale, Zhu (6−2, 6–2).
Lors de son passage en conférence de presse, la protégée de Conchita Martinez a évoqué son changement de mentalité par rapport à la saison précédente.
« J’ai gagné en maturité. Je n’essaie pas de quitter le court plus tôt juste parce que je veux rentrer chez moi. Par exemple, je veux faire la presse, prendre mon temps pour déjeuner, prendre mon temps pour me soigner. Je fais tout ce que je fais. Je prends mon temps. Je ne me précipite pas pour rentrer chez moi et regarder Netflix. Je veux juste être une professionnelle et faire tout ce que j’ai à faire ici. Après, je pourrai me détendre et faire ce que je fais en dehors du court. Je peux aussi dire que mon état d’esprit a changé par rapport à l’année dernière. Je n’avais qu’un seul objectif en tête : être dans le top 20. Je l’ai fait. Après, je me suis dit : « Je suis dans le top 20, et maintenant ? » Après, j’étais un peu perdue. Je peux aussi dire que ma condition physique s’est améliorée. Nous avons bien travaillé sur tous ces petits aspects et je constate des progrès, ce qui me motive énormément à continuer à travailler. C’est ce que nous allons faire. J’espère que je pourrai m’améliorer encore plus. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 14:13