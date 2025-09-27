De passage en conférence de presse après sa victoire compliquée (6−4, 5–7, 6–0), malgré le score du troisième set, face à Terrence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin ce samedi, Jannik Sinner a notamment évoqué les crampes du joueur français qui n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout.
« Ce fut sans aucun doute un match difficile. Nous nous sommes déjà affrontés à Cincinnati. Nous savions un peu à quoi nous attendre. Il a parfois bien servi. Parfois moins bien. J’ai eu deux occasions de break dans le deuxième set, mais je n’ai pas su les exploiter. Ça arrive. Mais je suis évidemment heureux d’avoir relevé le défi d’aujourd’hui. Ce n’est pas la façon dont on veut gagner un match. Il a souffert de crampes à la fin du match. Mais dans l’ensemble, je suis très heureux d’être à nouveau en quarts de finale. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 13:35