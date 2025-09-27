AccueilATPATP - PékinJannik Sinner, presque désolé après sa sa victoire contre le Français Terrence...
ATP - Pékin

Jannik Sinner, presque désolé après sa sa victoire contre le Français Terrence Atmane : « Ce n’est pas la façon dont on veut gagner un match »

Thomas S
Par Thomas S

-

De passage en confé­rence de presse après sa victoire compli­quée (6−4, 5–7, 6–0), malgré le score du troi­sième set, face à Terrence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin ce samedi, Jannik Sinner a notam­ment évoqué les crampes du joueur fran­çais qui n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. 

« Ce fut sans aucun doute un match diffi­cile. Nous nous sommes déjà affrontés à Cincinnati. Nous savions un peu à quoi nous attendre. Il a parfois bien servi. Parfois moins bien. J’ai eu deux occa­sions de break dans le deuxième set, mais je n’ai pas su les exploiter. Ça arrive. Mais je suis évidem­ment heureux d’avoir relevé le défi d’au­jourd’hui. Ce n’est pas la façon dont on veut gagner un match. Il a souf­fert de crampes à la fin du match. Mais dans l’en­semble, je suis très heureux d’être à nouveau en quarts de finale. »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 13:35

