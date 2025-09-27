« Ces foutus chinois ne font que tousser putain ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié Lorenzo Musetti lors de sa victoire contre Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.

La décla­ra­tion a rapi­de­ment déclenché une polé­mique. Le 9e joueur mondial a depuis pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses et clari­fier ses propos.

« Je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour les propos que j’ai tenus hier lors de mon match, sous le coup de la frus­tra­tion. Mes propos s’adres­saient unique­ment à quelques personnes dans le public qui tous­saient sans cesse et pertur­baient le jeu. Ils ne visaient en aucun cas le peuple chinois. Cela s’est produit dans un moment de stress et de tension lors du deuxième tie‐break, mais cela ne constitue en aucun cas une excuse. Je réalise que la façon dont je me suis exprimé était inap­pro­priée et a blessé de nombreux fans chinois. Je le regrette profon­dé­ment et j’éprouve beau­coup de remords. J’ai toujours admiré le peuple chinois et j’ap­précie vrai­ment de jouer dans votre pays. Je reviens en Chine depuis 2018 et je me sens toujours très bien accueilli ici. Je suis recon­nais­sant du soutien incroyable que je reçois constam­ment et des nombreux fans que j’ai en Chine. Encore une fois, je suis sincè­re­ment désolé. Je vous respecte profon­dé­ment, je me sens chez moi ici et j’ap­précie la chaleur et la gentillesse que vous m’avez toujours témoi­gnées. Avec respect et gratitude. »

Reste à savoir comment le public chinois l’ac­cueillera lors de son huitième de finale contre Adrian Mannarino.