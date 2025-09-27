« Ces foutus chinois ne font que tousser putain ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié Lorenzo Musetti lors de sa victoire contre Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.
La déclaration a rapidement déclenché une polémique. Le 9e joueur mondial a depuis pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses et clarifier ses propos.
« Je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour les propos que j’ai tenus hier lors de mon match, sous le coup de la frustration. Mes propos s’adressaient uniquement à quelques personnes dans le public qui toussaient sans cesse et perturbaient le jeu. Ils ne visaient en aucun cas le peuple chinois. Cela s’est produit dans un moment de stress et de tension lors du deuxième tie‐break, mais cela ne constitue en aucun cas une excuse. Je réalise que la façon dont je me suis exprimé était inappropriée et a blessé de nombreux fans chinois. Je le regrette profondément et j’éprouve beaucoup de remords. J’ai toujours admiré le peuple chinois et j’apprécie vraiment de jouer dans votre pays. Je reviens en Chine depuis 2018 et je me sens toujours très bien accueilli ici. Je suis reconnaissant du soutien incroyable que je reçois constamment et des nombreux fans que j’ai en Chine. Encore une fois, je suis sincèrement désolé. Je vous respecte profondément, je me sens chez moi ici et j’apprécie la chaleur et la gentillesse que vous m’avez toujours témoignées. Avec respect et gratitude. »
Reste à savoir comment le public chinois l’accueillera lors de son huitième de finale contre Adrian Mannarino.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 13:04