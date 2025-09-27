S’il a battu en trois sets le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Lorenzo Musetti a créé la polé­mique en s’éner­vant contre le public chinois.

« Ces foutus chinois font que tousser ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié le 9e joueur mondial après avoir raté un coup droit.

« They’re always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes !

..

*cough cough* »



*full trans­la­tion of what Lorenzo Musetti said

pic.twitter.com/u8uyPS2TF7 — ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025

L’épisode a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, susci­tant de vives réactions.