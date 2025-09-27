S’il a battu en trois sets le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Lorenzo Musetti a créé la polémique en s’énervant contre le public chinois.
« Ces foutus chinois font que tousser ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié le 9e joueur mondial après avoir raté un coup droit.
« They’re always coughing those damn Chinese..— ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025
they keep coughing, fuck..
they cough every three minutes !
..
*cough cough* »
*full translation of what Lorenzo Musetti said
pic.twitter.com/u8uyPS2TF7
L’épisode a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives réactions.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 11:42