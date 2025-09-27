AccueilATPATP - PékinMusetti dérape : "Ces foutus chinois ne font que tousser putain !...
ATP - Pékin

Musetti dérape : « Ces foutus chinois ne font que tousser putain ! Ils toussent toutes les trois minutes ! »

Par Baptiste Mulatier

S’il a battu en trois sets le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Lorenzo Musetti a créé la polé­mique en s’éner­vant contre le public chinois. 

« Ces foutus chinois font que tousser ! Ils toussent toutes les trois minutes ! », a crié le 9e joueur mondial après avoir raté un coup droit. 

L’épisode a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, susci­tant de vives réactions.

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 11:42

