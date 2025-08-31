Alors que personne ou presque ne s’at­ten­dait à la voir au troi­sième tour de l’US Open, Taylor Townsend a surpris tout le monde, à commencer par Jelena Ostapenko et Mirra Andreeva, toutes deux victimes de la gauchère américaine.

Dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenu à rendre hommage à sa compa­triote et à prévenir les autres joueuses encore en lice à Flushing Meadows.

« Son côté gaucher, sa capa­cité à prendre la balle tôt, sa capa­cité à entrer dans le court… Ce n’est pas un style de jeu qu’on voit souvent. Quand elle joue bien, elle est un cauchemar pour les meilleures joueuses, car elle est telle­ment impré­vi­sible. Son talent ne se résume pas à frapper la balle avec force, comme on le voit souvent sur le circuit féminin. Il s’agit de rota­tions, de services hors rythme, de risques, de varia­tions de rythme… Bravo à Taylor Townsend. »