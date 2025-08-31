Alors que personne ou presque ne s’attendait à la voir au troisième tour de l’US Open, Taylor Townsend a surpris tout le monde, à commencer par Jelena Ostapenko et Mirra Andreeva, toutes deux victimes de la gauchère américaine.
Dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenu à rendre hommage à sa compatriote et à prévenir les autres joueuses encore en lice à Flushing Meadows.
« Son côté gaucher, sa capacité à prendre la balle tôt, sa capacité à entrer dans le court… Ce n’est pas un style de jeu qu’on voit souvent. Quand elle joue bien, elle est un cauchemar pour les meilleures joueuses, car elle est tellement imprévisible. Son talent ne se résume pas à frapper la balle avec force, comme on le voit souvent sur le circuit féminin. Il s’agit de rotations, de services hors rythme, de risques, de variations de rythme… Bravo à Taylor Townsend. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 16:16