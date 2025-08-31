Quelques jours après le pétage de plomb de Daniil Medvedev lors de sa défaite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open, une conduite pour laquelle il a reçu une amende de 42 500 dollars, Toni Nadal a décidé de monter au créneau concernant ce type de comportements de plus en plus fréquents.
Et il n’épargne logiquement pas le joueur russe qui vient juste de se séparer de son entraîneur, le Français Gilles Cervara.
« Il est temps que les dirigeants du tennis envisagent de punir les joueurs qui cassent leur raquette sur le court. Il faut se demander pourquoi ce phénomène est de plus en plus fréquent dans notre sport. Je n’ai jamais vu un pongiste casser sa raquette ni un golfeur écraser son club après une erreur. Le spectacle de Medvedev était lamentable. Il a tout déclenché, mais le public aussi, qui réclamait plus de divertissement que du tennis. Je suis surpris qu’un joueur de la stature de Daniil soit incapable de contrôler son anxiété. Les joueurs de tennis sont de moins en moins capables de maîtriser la frustration. C’est le monde que nous avons et celui dont nous ne nous soucions pas, celui qui applaudit les mauvaises manières et les débordements. Et pour cela, il n’y a pas de punition sportive », a déclaré Toni Nadal dans les colonnes d’El Pais.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 15:57