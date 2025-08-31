Quelques jours après le pétage de plomb de Daniil Medvedev lors de sa défaite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open, une conduite pour laquelle il a reçu une amende de 42 500 dollars, Toni Nadal a décidé de monter au créneau concer­nant ce type de compor­te­ments de plus en plus fréquents.

Et il n’épargne logi­que­ment pas le joueur russe qui vient juste de se séparer de son entraî­neur, le Français Gilles Cervara.

« Il est temps que les diri­geants du tennis envi­sagent de punir les joueurs qui cassent leur raquette sur le court. Il faut se demander pour­quoi ce phéno­mène est de plus en plus fréquent dans notre sport. Je n’ai jamais vu un pongiste casser sa raquette ni un golfeur écraser son club après une erreur. Le spec­tacle de Medvedev était lamen­table. Il a tout déclenché, mais le public aussi, qui récla­mait plus de diver­tis­se­ment que du tennis. Je suis surpris qu’un joueur de la stature de Daniil soit inca­pable de contrôler son anxiété. Les joueurs de tennis sont de moins en moins capables de maîtriser la frus­tra­tion. C’est le monde que nous avons et celui dont nous ne nous soucions pas, celui qui applaudit les mauvaises manières et les débor­de­ments. Et pour cela, il n’y a pas de puni­tion spor­tive », a déclaré Toni Nadal dans les colonnes d’El Pais.