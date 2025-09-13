AccueilUS OpenLe coup de gueule d'Andy Roddick : "Je n'aime pas ça. Ce...
US Open

Le coup de gueule d’Andy Roddick : « Je n’aime pas ça. Ce n’est pas juste. Et je comprends qu’il faille en parler mais à ce stade, je trouve ça telle­ment ennuyeux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

920

Alors qu’il reste le dernier cham­pion améri­cain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick a défendu le bilan ces dernières années des quatre meilleurs repré­sen­tants actuels des Etats‐Unis : Taylor Fritz (5e mondial), Ben Shelton (6e), Tommy Paul (15e) et Frances Tiafoe (29e).

« Nous en sommes main­te­nant arrivés à un point où c’est comme un examen à passer ou à échouer. Si vous ne battez pas Sinner et Alcaraz, alors c’est pareil. Ce n’est plus comme il y a 10 ans… Si nous ne pouvons pas célé­brer les progrès, alors nous sommes simple­ment pares­seux. Nous avons quatre joueurs améri­cains actuels qui ont atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem. Tommy Paul l’a fait. Tiafoe l’a fait deux fois. Shelton l’a fait deux fois. Fritz est désor­mais fina­liste, régu­liè­re­ment quart de fina­liste et demi‐finaliste à Wimbledon. Ce n’est plus la même conver­sa­tion qu’il y a 10 ans. Ce n’est tout simple­ment plus le cas. Je n’aime pas ça. Ce n’est pas juste. Et je comprends qu’il faille en parler. Mais à ce stade, je trouve ça telle­ment ennuyeux », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda.

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 16:28

Article précédent
Querrey sur le record qui manque à Djokovic : « Si Novak voulait dépasser Federer et Connors, il le pour­rait. Il pour­rait s’ins­crire à une poignée d’ATP 250 et proba­ble­ment en remporter dix »
Article suivant
Alcaraz, qui est en avance sur Federer, Nadal et Djokovic : « Il faut comprendre combien il est diffi­cile de remporter un seul Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.