Alors qu’il reste le dernier cham­pion améri­cain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick a défendu le bilan ces dernières années des quatre meilleurs repré­sen­tants actuels des Etats‐Unis : Taylor Fritz (5e mondial), Ben Shelton (6e), Tommy Paul (15e) et Frances Tiafoe (29e).

« Nous en sommes main­te­nant arrivés à un point où c’est comme un examen à passer ou à échouer. Si vous ne battez pas Sinner et Alcaraz, alors c’est pareil. Ce n’est plus comme il y a 10 ans… Si nous ne pouvons pas célé­brer les progrès, alors nous sommes simple­ment pares­seux. Nous avons quatre joueurs améri­cains actuels qui ont atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem. Tommy Paul l’a fait. Tiafoe l’a fait deux fois. Shelton l’a fait deux fois. Fritz est désor­mais fina­liste, régu­liè­re­ment quart de fina­liste et demi‐finaliste à Wimbledon. Ce n’est plus la même conver­sa­tion qu’il y a 10 ans. Ce n’est tout simple­ment plus le cas. Je n’aime pas ça. Ce n’est pas juste. Et je comprends qu’il faille en parler. Mais à ce stade, je trouve ça telle­ment ennuyeux », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda.