Alors qu’il reste le dernier champion américain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick a défendu le bilan ces dernières années des quatre meilleurs représentants actuels des Etats‐Unis : Taylor Fritz (5e mondial), Ben Shelton (6e), Tommy Paul (15e) et Frances Tiafoe (29e).
« Nous en sommes maintenant arrivés à un point où c’est comme un examen à passer ou à échouer. Si vous ne battez pas Sinner et Alcaraz, alors c’est pareil. Ce n’est plus comme il y a 10 ans… Si nous ne pouvons pas célébrer les progrès, alors nous sommes simplement paresseux. Nous avons quatre joueurs américains actuels qui ont atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem. Tommy Paul l’a fait. Tiafoe l’a fait deux fois. Shelton l’a fait deux fois. Fritz est désormais finaliste, régulièrement quart de finaliste et demi‐finaliste à Wimbledon. Ce n’est plus la même conversation qu’il y a 10 ans. Ce n’est tout simplement plus le cas. Je n’aime pas ça. Ce n’est pas juste. Et je comprends qu’il faille en parler. Mais à ce stade, je trouve ça tellement ennuyeux », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 16:28