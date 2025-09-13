Vainqueur d’un sixième titre du Grand Chelem à seule­ment 22 ans et 125 jours, Carlos Alcaraz affiche déjà une préco­cité qui le place devant Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic au même âge. Seul Bjorn Borg avait fait mieux, rempor­tant son sixième trophée majeur encore un peu plus jeune que l’Espagnol.

« Mon tournoi le plus réussi ? Certainement. J’ai joué à un très haut niveau du début à la fin, avec une grande régu­la­rité à chaque match, et c’est ce que nous recher­chions. Ces deux semaines ont été spec­ta­cu­laires, tennis­ti­que­ment parlant. Un très haut niveau. Au final, je travaille dur tous les jours pour y parvenir. Il faut comprendre combien il est diffi­cile de remporter un seul Grand Chelem, alors il est temps de savourer l’ins­tant présent », a déclaré Alcaraz lors d’une inter­view accordée à El País après on sacre à l’US Open dimanche dernier.