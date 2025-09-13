Vainqueur d’un sixième titre du Grand Chelem à seulement 22 ans et 125 jours, Carlos Alcaraz affiche déjà une précocité qui le place devant Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic au même âge. Seul Bjorn Borg avait fait mieux, remportant son sixième trophée majeur encore un peu plus jeune que l’Espagnol.
« Mon tournoi le plus réussi ? Certainement. J’ai joué à un très haut niveau du début à la fin, avec une grande régularité à chaque match, et c’est ce que nous recherchions. Ces deux semaines ont été spectaculaires, tennistiquement parlant. Un très haut niveau. Au final, je travaille dur tous les jours pour y parvenir. Il faut comprendre combien il est difficile de remporter un seul Grand Chelem, alors il est temps de savourer l’instant présent », a déclaré Alcaraz lors d’une interview accordée à El País après on sacre à l’US Open dimanche dernier.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 16:59