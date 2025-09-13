Lors du dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e mondial Sam Querrey a évoqué le dernier grand record qui manque à Novak Djokovic : celui du nombre de titres remportés sur le circuit principal.

109 – Connors

103 – Federer

100 – Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles ! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq — Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025

« Je ne pense pas que ce soit impor­tant pour lui, compte tenu de son calen­drier cette année. Les trois derniers tour­nois auxquels il a parti­cipé étaient Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open. Si Novak voulait dépasser ces joueurs, il le pour­rait. Il pour­rait enchaîner les tour­nois 250 et les remporter. Nous avons vu cette année qu’il a atteint les demi‐finales des quatre tour­nois du Grand Chelem, ce qui fait de lui le troi­sième meilleur joueur mondial dans les tour­nois majeurs. Et où est‐il classé actuel­le­ment ? Septième ? Je pense qu’il est géné­ra­le­ment consi­déré comme le troi­sième meilleur joueur mondial à l’heure actuelle. Il pour­rait s’ins­crire à une poignée de tour­nois 250 cette année et proba­ble­ment en remporter dix. Rien que pour cette raison, je ne pense pas que ces chiffres — dépasser Federer et Jimmy Connors — soient impor­tants pour lui. »