Lors du dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e mondial Sam Querrey a évoqué le dernier grand record qui manque à Novak Djokovic : celui du nombre de titres remportés sur le circuit principal.
« Je ne pense pas que ce soit important pour lui, compte tenu de son calendrier cette année. Les trois derniers tournois auxquels il a participé étaient Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open. Si Novak voulait dépasser ces joueurs, il le pourrait. Il pourrait enchaîner les tournois 250 et les remporter. Nous avons vu cette année qu’il a atteint les demi‐finales des quatre tournois du Grand Chelem, ce qui fait de lui le troisième meilleur joueur mondial dans les tournois majeurs. Et où est‐il classé actuellement ? Septième ? Je pense qu’il est généralement considéré comme le troisième meilleur joueur mondial à l’heure actuelle. Il pourrait s’inscrire à une poignée de tournois 250 cette année et probablement en remporter dix. Rien que pour cette raison, je ne pense pas que ces chiffres — dépasser Federer et Jimmy Connors — soient importants pour lui. »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 15:58