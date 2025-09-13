Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, l’en­traî­neur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a révélé que sa joueuse avait souf­fert d’une ampoule sous le pied lors de l’US Open, où elle a été battue par Amanda Anisimova en quarts de finale. Rien de grave néan­moins pour la deuxième joueuse mondiale qui commen­cera la tournée asia­tique en Corée du Sud la semaine prochaine.

« Nous nous sommes dit que nous ne joue­rions à Séoul (dès lundi, ndlr) que si Iga était en pleine forme. Après son retour de New York, elle est allée chez le médecin et samedi, j’ai reçu un message de sa part : ‘Je pourrai rejouer au tennis à partir de mardi ou mercredi, et Séoul ne posera plus de problème’. Nous ne voulions pas prendre de risque avec sa santé, nous savions qu’elle devait retrouver une forme physique à 100 %. »