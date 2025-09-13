AccueilWTAWim Fissette, coach d'Iga Swiatek : "Après son son élimination à l'US...
WTA

Wim Fissette, coach d’Iga Swiatek : « Après son son élimi­na­tion à l’US Open et son retour de New York, elle est allée direc­te­ment chez le médecin puis m’a envoyé un message »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

18
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, l’en­traî­neur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a révélé que sa joueuse avait souf­fert d’une ampoule sous le pied lors de l’US Open, où elle a été battue par Amanda Anisimova en quarts de finale. Rien de grave néan­moins pour la deuxième joueuse mondiale qui commen­cera la tournée asia­tique en Corée du Sud la semaine prochaine. 

« Nous nous sommes dit que nous ne joue­rions à Séoul (dès lundi, ndlr) que si Iga était en pleine forme. Après son retour de New York, elle est allée chez le médecin et samedi, j’ai reçu un message de sa part : ‘Je pourrai rejouer au tennis à partir de mardi ou mercredi, et Séoul ne posera plus de problème’. Nous ne voulions pas prendre de risque avec sa santé, nous savions qu’elle devait retrouver une forme physique à 100 %. »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 15:25

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.