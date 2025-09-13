Lors d’une interview accordée au média polonais Sport, l’entraîneur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a révélé que sa joueuse avait souffert d’une ampoule sous le pied lors de l’US Open, où elle a été battue par Amanda Anisimova en quarts de finale. Rien de grave néanmoins pour la deuxième joueuse mondiale qui commencera la tournée asiatique en Corée du Sud la semaine prochaine.
« Nous nous sommes dit que nous ne jouerions à Séoul (dès lundi, ndlr) que si Iga était en pleine forme. Après son retour de New York, elle est allée chez le médecin et samedi, j’ai reçu un message de sa part : ‘Je pourrai rejouer au tennis à partir de mardi ou mercredi, et Séoul ne posera plus de problème’. Nous ne voulions pas prendre de risque avec sa santé, nous savions qu’elle devait retrouver une forme physique à 100 %. »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 15:25