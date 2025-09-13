« Ce titre aurait probablement plus de valeur qu’un Grand Chelem », avait déclaré Stefanos Tsitsipas à propos de la Coupe Davis.
En grande difficulté ces derniers mois, le 27e mondial se réjouit de retrouver ses coéquipiers grecs cette semaine pour affronter le Brésil.
Davis Cup brings such a different flavour to tennis competition and atmosphere. It’s got to be one of my favourite weeks of the year by far.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 12, 2025
« La Coupe Davis apporte une touche et une atmosphère différentes au tennis. C’est sans aucun doute l’une de mes semaines préférées de l’année », a écrit Tsitsipas sur le réseau social X.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 14:47