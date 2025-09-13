AccueilATPTsitsipas : "C'est sans aucun doute l'une de mes semaines préférées dans...
Tsitsipas : « C’est sans aucun doute l’une de mes semaines préfé­rées dans l’année »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Ce titre aurait proba­ble­ment plus de valeur qu’un Grand Chelem », avait déclaré Stefanos Tsitsipas à propos de la Coupe Davis.

En grande diffi­culté ces derniers mois, le 27e mondial se réjouit de retrouver ses coéqui­piers grecs cette semaine pour affronter le Brésil. 

« La Coupe Davis apporte une touche et une atmo­sphère diffé­rentes au tennis. C’est sans aucun doute l’une de mes semaines préfé­rées de l’année », a écrit Tsitsipas sur le réseau social X. 

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 14:47

