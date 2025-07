Lors d’une inter­view accordée à SDNA, dans laquelle il a expliqué sa déci­sion d’écarter Goran Ivanisevic et de rappeler son père, Stefanos Tsitsipas a évoqué ce qui repré­sente sans doute son plus grand rêve dans le tennis : remporter un jour la Coupe Davis.

« J’ai envie de jouer la Coupe Davis. J’adore la Coupe Davis. Je le dis souvent à Petros et à mon père. Un titre en Coupe Davis aurait proba­ble­ment plus de valeur qu’un Grand Chelem. Voir notre équipe natio­nale remporter la Coupe Davis me comble davan­tage en tant que joueur de tennis qu’un Grand Chelem. »