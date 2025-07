Alors qu’elle va disputer sa demi‐finale face à Kalinskaya, la joueuse brit­ta­nique a fait quelques confi­dences sur son physique et elles sont assez « drôles ».

« Je pense que lorsque je me regarde aujourd’hui, j’aime vrai­ment mon appa­rence sur le terrain mais pas de façon narcis­sique. Ma tenue rose est aussi très mignonne. Je pense qu’elle me rend plus sereine sur le court. Je pense que cela vient de tout le travail que je fais en dehors du court, que les gens ne voient peut‐être pas. J’aime écono­miser mon énergie, tout faire dans l’ombre. Et puis, je me sens plutôt calme, car je sais que, quel que soit le résultat, je fais tout bien. J’enchaîne les bons jours, et j’es­saie de main­tenir cette série »,