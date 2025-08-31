Après une tournée améri­caine ratée, conclue par une élimi­na­tion au premier tour de l’US Open, et une saison en Grand Chelem catas­tro­phique, Daniil Medvedev a pris une grande déci­sion pour la suite de sa carrière.

Le Français Gilles Cervara a en effet annoncé sur Instagram qu’il n’était plus l’en­traî­neur du Russe, aujourd’hui 13e mondial.

« Daniil. Notre fantas­tique aven­ture commune, qui a duré huit saisons, touche à sa fin. Comme un clin d’œil symbo­lique de la vie, c’est après ce tournoi de l’US Open que nous mettons fin à notre colla­bo­ra­tion. Je suis recon­nais­sant et heureux pour toutes les belles choses et les merveilleuses expé­riences que nous avons pu vivre ensemble sur le court pendant ces huit années. Elles reste­ront à jamais gravées dans ma mémoire. Je te remercie de m’avoir fait confiance. J’ai tout donné, à chaque instant, pour atteindre nos objec­tifs communs. J’ai adoré t’en­traîner, te coacher, te soutenir (même quand c’était diffi­cile) et trouver des solu­tions avec toi et l’équipe pour t’aider à performer. Je garderai en mémoire ta magie non conven­tion­nelle en tant que joueur, qui est ta force. Elle reviendra, j’en suis sûr. Je te souhaite tout le succès auquel tu aspires en tant que joueur à l’avenir.

Et une vie heureuse en tant qu’homme. La route continue, le travail et la perfor­mance nous appellent tous… et je nous souhaite à tous les deux de réussir. »

Leur fait le plus marquant restera évidem­ment le sacre à l’US Open en 2021.