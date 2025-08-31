Après une tournée américaine ratée, conclue par une élimination au premier tour de l’US Open, et une saison en Grand Chelem catastrophique, Daniil Medvedev a pris une grande décision pour la suite de sa carrière.
Le Français Gilles Cervara a en effet annoncé sur Instagram qu’il n’était plus l’entraîneur du Russe, aujourd’hui 13e mondial.
« Daniil. Notre fantastique aventure commune, qui a duré huit saisons, touche à sa fin. Comme un clin d’œil symbolique de la vie, c’est après ce tournoi de l’US Open que nous mettons fin à notre collaboration. Je suis reconnaissant et heureux pour toutes les belles choses et les merveilleuses expériences que nous avons pu vivre ensemble sur le court pendant ces huit années. Elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je te remercie de m’avoir fait confiance. J’ai tout donné, à chaque instant, pour atteindre nos objectifs communs. J’ai adoré t’entraîner, te coacher, te soutenir (même quand c’était difficile) et trouver des solutions avec toi et l’équipe pour t’aider à performer. Je garderai en mémoire ta magie non conventionnelle en tant que joueur, qui est ta force. Elle reviendra, j’en suis sûr. Je te souhaite tout le succès auquel tu aspires en tant que joueur à l’avenir.
Et une vie heureuse en tant qu’homme. La route continue, le travail et la performance nous appellent tous… et je nous souhaite à tous les deux de réussir. »
Leur fait le plus marquant restera évidemment le sacre à l’US Open en 2021.
