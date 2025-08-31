Consultante pour Sky Sports durant l’US Open, Martina Navratilova n’a rien loupé du duel entre Jannik Sinner et Denis Shapovalov, remporté en quatre manches par l’Italien après s’être fait un peu peur.
Mais la légende américaine a surtout tenu à insister sur l’une des qualités fondamentales du tenant du titre : son équilibre.
« C’est vraiment incroyable qu’un joueur aussi grand, aussi longiligne et aussi élancé soit aussi bien équilibré, mais il doit l’être. Sinon, il aura plus de problèmes, car il est beaucoup plus imposant et c’est beaucoup plus difficile pour récupérer les balles. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 15:15