AccueilUS OpenMartina Navratilova, à propos de Jannik Sinner : "C'est vraiment incroyable qu'un...
US Open

Martina Navratilova, à propos de Jannik Sinner : « C’est vrai­ment incroyable qu’un joueur aussi grand, aussi longi­ligne et aussi élancé soit aussi bien équilibré »

Thomas S
Par Thomas S

-

370

Consultante pour Sky Sports durant l’US Open, Martina Navratilova n’a rien loupé du duel entre Jannik Sinner et Denis Shapovalov, remporté en quatre manches par l’Italien après s’être fait un peu peur.

Mais la légende améri­caine a surtout tenu à insister sur l’une des qualités fonda­men­tales du tenant du titre : son équilibre. 

« C’est vrai­ment incroyable qu’un joueur aussi grand, aussi longi­ligne et aussi élancé soit aussi bien équi­libré, mais il doit l’être. Sinon, il aura plus de problèmes, car il est beau­coup plus impo­sant et c’est beau­coup plus diffi­cile pour récu­pérer les balles. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 15:15

Article précédent
Sorana Cirstea lance un appel : « Celui qui a volé mon trophée de Cleveland dans la chambre 314 de mon hôtel est prié de me le rendre ! Il n’a aucune valeur maté­rielle, juste une valeur sentimentale »
Article suivant
Toni Nadal sans retenue sur Medvedev : « Son spec­tacle était lamen­table. Je suis surpris qu’un joueur de l’en­ver­gure de Daniil soit inca­pable de contrôler ses nerfs »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.