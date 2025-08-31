Consultante pour Sky Sports durant l’US Open, Martina Navratilova n’a rien loupé du duel entre Jannik Sinner et Denis Shapovalov, remporté en quatre manches par l’Italien après s’être fait un peu peur.

Mais la légende améri­caine a surtout tenu à insister sur l’une des qualités fonda­men­tales du tenant du titre : son équilibre.

« C’est vrai­ment incroyable qu’un joueur aussi grand, aussi longi­ligne et aussi élancé soit aussi bien équi­libré, mais il doit l’être. Sinon, il aura plus de problèmes, car il est beau­coup plus impo­sant et c’est beau­coup plus diffi­cile pour récu­pérer les balles. »