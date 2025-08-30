AccueilUS OpenTownsend sur son altercation avec Ostapenko : "Quand je suis arrivée à...
Townsend sur son alter­ca­tion avec Ostapenko : « Quand je suis arrivée à l’hôtel, je me suis dit ‘OK, c’est fini’, j’ai posé mon télé­phone et je l’ai mis en mode ‘ne pas déranger’ »

Tombeuse de Mirra Andreeva (7−5, 6–2) et quali­fiée pour les huitièmes de finale de l’US Open, l’Américaine Taylor Townsend (139e mondiale) a révélé ce qu’elle avait fait après son alter­ca­tion avec Jelena Ostapenko au tour précé­dent.

« J’avais un double le lende­main. Je devais donc me remettre immé­dia­te­ment dans le bain, car au bout du compte, je ne lais­se­rais jamais un drame ou quoi que ce soit d’ex­té­rieur me détourner de mon objectif. Quand je fran­chis ces portes, rien de ce qui se passe à l’ex­té­rieur n’a d’im­por­tance. Quand je suis arrivé à l’hôtel, je me suis dit : ‘OK, c’est fini.’ J’ai posé mon télé­phone et je l’ai mis en mode ‘Ne pas déranger’. Quand il est temps de faire le travail, il est temps de faire le travail. Et c’est ce qui, selon moi, témoigne du profes­sion­na­lisme : être capable de faire abstrac­tion de ce qui se passe à l’ex­té­rieur et, une fois sur le terrain, de se concen­trer sur son travail », a raconté Townsend dans des propos relayés par Tennis World USA.

Publié le samedi 30 août 2025 à 15:58

