Tombeuse de Mirra Andreeva (7−5, 6–2) et qualifiée pour les huitièmes de finale de l’US Open, l’Américaine Taylor Townsend (139e mondiale) a révélé ce qu’elle avait fait après son altercation avec Jelena Ostapenko au tour précédent.
« J’avais un double le lendemain. Je devais donc me remettre immédiatement dans le bain, car au bout du compte, je ne laisserais jamais un drame ou quoi que ce soit d’extérieur me détourner de mon objectif. Quand je franchis ces portes, rien de ce qui se passe à l’extérieur n’a d’importance. Quand je suis arrivé à l’hôtel, je me suis dit : ‘OK, c’est fini.’ J’ai posé mon téléphone et je l’ai mis en mode ‘Ne pas déranger’. Quand il est temps de faire le travail, il est temps de faire le travail. Et c’est ce qui, selon moi, témoigne du professionnalisme : être capable de faire abstraction de ce qui se passe à l’extérieur et, une fois sur le terrain, de se concentrer sur son travail », a raconté Townsend dans des propos relayés par Tennis World USA.
Publié le samedi 30 août 2025 à 15:58