AccueilATPRick Macci désigne le troisième homme derrière Alcaraz et Sinner : "Il...
ATP

Rick Macci désigne le troi­sième homme derrière Alcaraz et Sinner : « Il rempor­tera un tournoi du Grand Chelem. Il n’y a aucun doute là‐dessus »

Thomas S
Par Thomas S

-

690

Personnage influent et respecté du monde du tennis pour ses avis à la fois perti­nents et origi­naux, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il fait part de sa confiance en Jack Draper pour venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Il rempor­tera un tournoi du Grand Chelem. Il n’y a aucun doute là‐dessus. S’il fallait dési­gner quel­qu’un qui frappe à la porte, prêt à entrer dans le cercle très fermé des vain­queurs du Grand Chelem, ce serait lui. En effet, il a la carrure, il est gaucher, il possède un excellent coup droit, un service redou­table et il a beau­coup amélioré son revers. Et il a fait cette ascen­sion. Il a battu Alcaraz dans un tournoi. C’est donc lui que je mettrais dans cette caté­gorie, celui qui frappe à la porte, dans ce quar­tier. Parce que selon moi, il coche suffi­sam­ment de cases. C’est un grand compé­ti­teur. Et n’ou­bliez pas qu’il s’est en quelque sorte propulsé dans cette caté­gorie ces dernières années. Je veux dire, il est… même s’il a battu beau­coup de joueurs et qu’il s’est hissé très rapi­de­ment à ce niveau, il faut lui laisser un peu plus de temps. Et nous savons tous que l’ex­pé­rience change tout. »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 14:38

Article précédent
Mirra Andreeva n’est plus la même : « Je ne me préci­pite plus pour rentrer chez moi et regarder Netflix. Je veux juste être une professionnelle »
Article suivant
« Même si Carlos Alcaraz n’est pas à 100 % de ses capa­cités, il est suffi­sam­ment fort pour battre des adver­saires tels que Zizou Bergs », observe José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.