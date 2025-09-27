Personnage influent et respecté du monde du tennis pour ses avis à la fois pertinents et originaux, Rick Macci a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il fait part de sa confiance en Jack Draper pour venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il remportera un tournoi du Grand Chelem. Il n’y a aucun doute là‐dessus. S’il fallait désigner quelqu’un qui frappe à la porte, prêt à entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs du Grand Chelem, ce serait lui. En effet, il a la carrure, il est gaucher, il possède un excellent coup droit, un service redoutable et il a beaucoup amélioré son revers. Et il a fait cette ascension. Il a battu Alcaraz dans un tournoi. C’est donc lui que je mettrais dans cette catégorie, celui qui frappe à la porte, dans ce quartier. Parce que selon moi, il coche suffisamment de cases. C’est un grand compétiteur. Et n’oubliez pas qu’il s’est en quelque sorte propulsé dans cette catégorie ces dernières années. Je veux dire, il est… même s’il a battu beaucoup de joueurs et qu’il s’est hissé très rapidement à ce niveau, il faut lui laisser un peu plus de temps. Et nous savons tous que l’expérience change tout. »
