Personnage influent et respecté du monde du tennis pour ses avis à la fois perti­nents et origi­naux, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il fait part de sa confiance en Jack Draper pour venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il rempor­tera un tournoi du Grand Chelem. Il n’y a aucun doute là‐dessus. S’il fallait dési­gner quel­qu’un qui frappe à la porte, prêt à entrer dans le cercle très fermé des vain­queurs du Grand Chelem, ce serait lui. En effet, il a la carrure, il est gaucher, il possède un excellent coup droit, un service redou­table et il a beau­coup amélioré son revers. Et il a fait cette ascen­sion. Il a battu Alcaraz dans un tournoi. C’est donc lui que je mettrais dans cette caté­gorie, celui qui frappe à la porte, dans ce quar­tier. Parce que selon moi, il coche suffi­sam­ment de cases. C’est un grand compé­ti­teur. Et n’ou­bliez pas qu’il s’est en quelque sorte propulsé dans cette caté­gorie ces dernières années. Je veux dire, il est… même s’il a battu beau­coup de joueurs et qu’il s’est hissé très rapi­de­ment à ce niveau, il faut lui laisser un peu plus de temps. Et nous savons tous que l’ex­pé­rience change tout. »