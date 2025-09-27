AccueilATPATP - Pékin"Même si Carlos Alcaraz n'est pas à 100 % de ses capacités,...
ATP - Pékin

« Même si Carlos Alcaraz n’est pas à 100 % de ses capa­cités, il est suffi­sam­ment fort pour battre des adver­saires tels que Zizou Bergs », observe José Moron

Baptiste Mulatier

Alors qu’on a craint le forfait pour Carlos Alcaraz, touché au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est imposé en deux sets contre Zizou Bergs (45e mondial) en huitièmes de finale.

Pour le jour­na­liste José Moron, l’Espagnol garde une marge sur la plupart de ses adver­saires, même en étant diminué. 

« Si certains doutaient de l’état de la cheville d’Alcaraz, tout est désor­mais clair. Même s’il n’est pas à 100 % de ses capa­cités, le joueur origi­naire de Murcie est suffi­sam­ment fort pour battre des adver­saires tels que Bergs. Demain (samedi), en quarts de finale, il affron­tera Nakashima pour conti­nuer à engranger des victoires », a souligné le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 15:09

