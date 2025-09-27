Alors qu’on a craint le forfait pour Carlos Alcaraz, touché au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est imposé en deux sets contre Zizou Bergs (45e mondial) en huitièmes de finale.
Pour le journaliste José Moron, l’Espagnol garde une marge sur la plupart de ses adversaires, même en étant diminué.
« Si certains doutaient de l’état de la cheville d’Alcaraz, tout est désormais clair. Même s’il n’est pas à 100 % de ses capacités, le joueur originaire de Murcie est suffisamment fort pour battre des adversaires tels que Bergs. Demain (samedi), en quarts de finale, il affrontera Nakashima pour continuer à engranger des victoires », a souligné le rédacteur en chef de Punto de Break.
Si alguno dudaba del estado del tobillo de Alcaraz, hoy ha quedado todo aclarado.— José Morón (@jmgmoron) September 27, 2025
Aunque no esté a su 100%, el murciano se basta para superar a rivales como Bergs.
Mañana, en cuartos, ante Nakashima para seguir sumando victorias. pic.twitter.com/WzoQ4VY6fe
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 15:09