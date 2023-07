Hamad Medjedovic, étoile montante du tennis serbe et étudiant à l’académie de Novak Djokovic à Belgrade, s’est confié à la presse pendant son séjour au Challenger de Chennai sur son expé­rience avec l’homme aux 23 titres du Grand Chelem. En effet, après s’être fait remar­quer par Djokovic pour ses bons résul­tats sur le circuit junior, l’ac­tuel 146e mondial a eu l’occasion de partager un entraî­ne­ment avec son idole.

« Il m’a appelé pour m’en­traîner. Et puis nous nous sommes entraînés ensemble. Et après cela, il voulait que je reste dans son centre et c’est comme ça que tout a commencé. J’ai souvent pensé que je rêvais. Vous savez, plusieurs fois, j’ai dû me pincer pour m’as­surer que je ne rêvais pas. C’est sûr, une expé­rience irréelle juste de le regarder. C’est le type que j’ai regardé depuis que je suis tout petit. Et je veux dire, partager le court avec lui, prati­quer avec lui, c’est sûr… Je veux dire que je ne peux pas l’ex­primer avec des mots. »