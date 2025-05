Connu pour sa longue colla­bo­ra­tion avec Serena Williams sur le circuit WTA, Patrick Mouratoglou entre­voit désor­mais la fin de carrière de Novak Djokovic. S’il en est si certain, c’est grâce à son expé­rience en tant qu’en­traî­neur et son obser­va­tion selon laquelle lors­qu’un joueur n’a plus d’ob­jectif parti­cu­lier à atteindre, le jeu s’arrête.

Novak Djokovic, déten­teur du record du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, vain­queur de 24 Grands Chelems, (enfin) cham­pion olym­pique et consi­déré comme une légende du tennis, a visi­ble­ment coché toutes les cases, ce qui ne présage rien de bon pour la suite selon Patrick Mouratoglou.

Récemment inter­viewé par Tennis Channel, le fonda­teur de la Mouratoglou Academy a comparé les fins de carrières des deux cham­pions et a soulevé des aspé­rités concer­nant la moti­va­tion du Serbe.

« Elle [Serena] a perdu au premier tour de Roland Garros, mais a aussi passé deux ans sans gagner un Grand Chelem, ce qui est beau­coup pour Serena. Elle m’a dit : ‘Je veux juste gagner une fois de plus et poten­tiel­le­ment mettre fin à ma carrière.’ Parce qu’elle ne jouait pas très bien pendant deux ans. Je veux dire par là qu’elle n’était pas à la hauteur, disons‐le comme ça. Après qu’elle ait remporté plusieurs victoires, nous avons parlé du record de Chris Evert et de Martina Navratilova, et l’ob­jectif était de le battre, et ensuite, bien sûr, de Steffi Graf. C’est amusant, parce que deux mois, ou un mois avant l’US Open où elle aurait, si elle l’avait gagné d’ailleurs, égalé Steffi à ce moment‐là. Elle m’a dit : ‘Ok, quelle est la prochaine étape ? Parce qu’une fois que j’aurai fait ça, qu’est‐ce que je ferai ?’ Pour elle, il était donc très impor­tant de toujours pour­suivre quelque chose. Elle avait toujours un grand objectif en tête qui la moti­vait, car bien sûr, il est diffi­cile d’ima­giner ce que l’on ressent lors­qu’on gagne autant de tour­nois du Grand Chelem, mais je suppose qu’à un moment donné, la moti­va­tion est là. Et nous le voyons avec Novak main­te­nant, c’est son grand combat. Ce n’est pas une ques­tion de tennis, c’est juste qu’il est… c’est très évident quand il joue des matchs et proba­ble­ment quand il s’en­traîne. Oui, quel est son objectif main­te­nant qu’il a décou­vert comment gagner plus de tour­nois du Grand Chelem que ses deux grands rivaux, Roger [Federer] et Rafa [Nadal] ? »