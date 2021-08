Andy Murray parle beau­coup en ce moment.

Il est d’ailleurs souvent utilisé comme un « grand témoin ». Dernièrement, il a donc été inter­pellé sur le sujet Novak Djokovic, et ses perfor­mances incroyables cette saison.

Pour l’Ecossais qui avait lui aussi réalisé une fin d’année folle en 2016, ce que réalise le Serbe force le respect : « C’est assez éton­nant et impres­sion­nant ce que réalise Novak Djokovic. Par le passé, il termi­nait 2e, ou 3e, mais rempor­tait toujours des tour­nois du Grand Chelem. On sait tous que gagner un tournoi est un chal­lenge diffi­cile, mais pour être numéro 1, cela est insuf­fi­sant, il faut en gagner 5 ou six de suite, et c’est extrê­me­ment complexe. En fait, il n’y a pas grand chose à dire sur Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. C’est juste incroyable car ils maitrisent leur sport par amour du jeu »