L’ancien numé­ro 1 mon­dial Andy Murray est arri­vé en Italie où il doit jouer, à par­tir de ce lun­di, le Challenger de Biella. Il y affron­te­ra au pre­mier tour l’ancien 45e joueur mon­dial Marterer. Le Britannique a dis­pu­té son der­nier match en octobre. Un test posi­tif au Covid‐19 lui a inter­dit l’en­trée en Australie. Lors d’un entre­tien avec Sky Sports Italia, il fait part de sa gra­ti­tude envers l’organisation qui lui offre la pos­si­bi­li­té de jouer et explique se sen­tir en forme :

« Physiquement, je me sens plu­tôt bien. Je suis très recon­nais­sant qu’ils m’aient don­né la pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­per à ce tour­noi et de concou­rir. La rai­son pour laquelle je suis venu ici était pour jouer des matchs. Je crois que je peux encore très bien jouer au ten­nis. Je sais que je peux jouer au plus haut niveau et j’es­père pou­voir le mon­trer cette semaine. »